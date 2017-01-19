Нам, моржам — не страшен серый волк!;) Сегодня с @far_east_adventure ныряли в прорубь. Бодрячок нереальный, готовы горы свернуть, получили колоссальный заряд позитива!) Впервые ездили на базу КАФ, понравилась там организация: народа много, но нет ни очередей в иордани, ни столпотворения в раздевалках. Вода проточная, чистая! Друзья, со светлым праздником Крещения всех! #19января #Крещение #праздник #традиции #православие #религия #моржи #богатыри #Хабаровск #t_khabarovsk #dv_place #russia_dv #khvinsta #инстаграмнедели #natgeoru #nikonrussia #ourplanetdaily #img_russia #lovelyrussia #wow_planet #walk_on_russia #winter #city_explore #погодаkhv #showmerussia #far_eastphotography #Epiphany #Epiphanybathing #extreme #religion #winter
Всех с крещением!!!! Раньше я купался каждый год, потом на 2 года перестал это делать, а сегодня снова окунусь, но только вечером. Самое интересное, что купаться это не холодно, холодно думать про это. Именно от того как ты настраиваешся все зависит, если морально стабилен — купайся, если нет — тогда лучше быть дома. А вы окунаетесь под лед сегодня? П.С. Самое интересное, что когда этот обряд был придуман на улице было около +20 и вода была около +15, но мы как всегда, все адаптировали и ныряем в любой мороз🙈😉 #крещение #евгенийклопотенко #адаптация #холодноилинет?
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