Fall Zaitseva: „Ich bin völlig fertig und mein Mann auch, die Familie leidet“

Alexandra Zaitseva macht aus ihrem Unmut im Sputnik-Interview keinen Hehl: „Ich muss jeden Tag beobachten, dass sie strengen Regeln der Bürokratie nicht bei allen angewendet werden“, stellt sie fest. Dann zählt sie auf: „Ich habe einen deutschen Ehemann, habe zwei deutsche Kinder, die hier aufgewachsen sind, die gehen hier zur Schule, ich bin Unternehmerin, die brav ihre Steuern zahlt!“ Trotzdem kommt sie bei ihrem Einbürgerungsverfahren nicht voran.

Seit fünf Jahren verlangten die Behörden von ihr immer wieder neue Dinge und verstrickten sich dabei in Widersprüche. Mehr und mehr hat die 37-jährige den Eindruck, in den Fängen der deutschen Bürokratie gefangen zu sein.

Mehr noch ärgert sie, dass ihr die Stadt Köln laut einer Sprecherin schon mehrfach Hilfe angeboten habe, die sie jeweils abgelehnt haben soll. „Das höre ich zum ersten Mal. Seit zwei Jahren bekomme ich Schreiben, ich soll den aktuellen kasachischen Pass vorlegen. Von einer Hilfe war weder schriftlich noch mündlich jemals die Rede.“ Einen kasachischen Pass bekommt sie nicht mehr, weil sie die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt hat.

Der aktuelle Stand: Ein Ministerialbeamter im alten Preußen hätte sich die Hände gerieben, für Frau Zaitseva muss es ein bürokratischer Alptraum sein.

Sie war beim Ausländeramt in Köln. Dort bekam sie die schriftliche Bestätigung, dass sie in den Akten noch immer als kasachische Staatsbürgerin geführt wird. Dieses Papier ließ sie von einem geprüften Dolmetscher ins russische übersetzen und anschließend beglaubigen. Es liegt jetzt bei der kasachischen Botschaft in Bonn. Diese muss Zaitseva jetzt dokumentarisch bestätigen, dass sie Kasachin ist. Erst dann geht der Einbürgerungsprozess der 37-jährigen weiter. Es sei denn, es tauchen neue Probleme auf.

Für die zweifache Mutter und Unternehmerin ist der Prozess eine enorme Belastung: „Ich bin völlig fertig und mein Mann auch, die Familie leidet. Ich kann weder richtig essen noch schlafen“, sagte Zaitseva zum Ende des Interviews.

