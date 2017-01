Diese türkischen Miezen bekamen ganzes eigenes Dorf - VIDEO & FOTOs

© AFP 2016/ Daniel Leal-Olivas Neues aus der Tierwelt 15

Das Ehepaar Mehmet und Müjgan Orhan war Medienberichten zufolge so begeistert von dem Film „Mandira Filozofu“ (dt: „Die Philosophie der Milch“), der von einem Mann erzählt, der auf alle Gemütlichkeiten einer Stadt verzichtete, um in einem türkischen Dorf zu wohnen. Die Familie hat dann auch ihr altes Auto (Baujahr 1974) verkauft und beschlossen, ein Grundstück von zwei Hektar in der Region Konyaaltı zu mieten.

Dort errichteten sie mit Hilfe des Verbandes zum Schutz herrenloser Tiere von Antalya (ASKODER) ein Paradies für einsame Katzen. Das sei ein sogenanntes „Katzendorf“ mit kleinen „Luxus-Villen mit Balkons“, Spielplätzen, Hängematten und anderen Dingen für ein glückliches Tierleben.

Antalya'da bir grup gönüllü, sokak kedileri için kedi köyü kurdu. 100 kedinin yaşadığı köyde oyun alanları, hamak ve villalar yapıldı. pic.twitter.com/NEwMev3tZi — TRT AVAZ (@trtavaz) 16 января 2017 г.

„Zurzeit gibt es in unserem,Katzendorfʻ 15 Häuser und vier Luxus-Villen. Unsere Häuser sind vor Regen und praller Sonne geschützt. Bei Kälte wärmen wir uns alle zusammen am Ofen auf “, so Mehmet.

Die ASKODER-Freiwilligen bringen den Katzen demnach das Fressen, das Ehepaar bereitet Speisen für die Einwohner des Dorfes zu. Das Wasser werde von einer Bergquelle in der Nähe geliefert.

Antalya'da bir grup gönüllü, sokak kedileri için içerisinde balkonlu villalar ve küçük evlerin yer aldığı "kedi köyü" kurdu… pic.twitter.com/v3jDcJYcKs — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 16 января 2017 г.

„Alle unsere Katzen sind auf der Straße gefunden worden. Es gibt unter ihnen auch Rassekatzen, beispielweise norwegische Katzen und Türkische Angora. Derzeit haben wir etwa 100 Katzen, aber ich denke, dass sich deren Zahl mit der Zeit vergrößert“, schloss der Gründer des Dorfes.