© REUTERS/ Christophe Petit Tesson/Pool Über vertane Chancen zur Terrorverhütung in Paris und Brüssel – WSJ

Der erste Vorfall soll sich gegen 21:15 Uhr ereignet haben. Ein unbekannter Mann habe auf einen Mann dreimal eingestochen und sei daraufhin in der Station Riquet aus der U-Bahn geflüchtet. Die Behörden gehen laut der Zeitung davon aus, dass sich Täter und Opfer nicht kannten. Augenzeugen seien dem Verletzten zur Hilfe geeilt, woraufhin der Mann ins Krankenhaus gebracht worden sei. Sein Leben sei mittlerweile außer Gefahr.

Etwa 1,5 Stunden später, gegen 22:45 Uhr, seien in der Station „Jacques Bonsergent“ und gegen 00:50 Uhr am „Gare de l'Est“ insgesamt drei weitere Menschen von einem mit einem Messer bewaffneten Mann attackiert worden. Die Beschreibung des Täters stimme in allen drei Fällen überein.

Derzeit wird laut dem Blatt nach dem Täter gefahndet.