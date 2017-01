Hilferuf: Krankenschwester schreibt Brandbrief an Merkel

Sie spricht in ihrem Brief von Frust und Flucht in der Branche und sieht das Vertrauen der Pflegekräfte in die Ankündigungen Merkels, mehr für ihre Berufsgruppe zu tun, erschüttert. Die Gesetze zu einer umfassenden Gesundheitsreform sind ihrer Meinung nach nicht ausreichend. Nach wie vor gibt es zu wenige neue Stellen, Pflegekräfte sind übermüdet und als Folge kündigen viele ihrer Kollegen innerlich. Durch demotiviertes Personal und weiteren Stellenabbau sind auch die Patienten gefährdet. In einem Interview mit n-tv meinte sie, sie hoffe auf eine starke Gemeinschaft der Betroffenen. Sie habe viele ermutigende Reaktionen erhalten.

Hintergrund:

Die Große Koalition hat in der laufenden Legislaturperiode mehrere Reformgesetze in der Gesundheitspolitik auf den Weg gebracht. So sollen zum Beispiel die Pflegestärkungsgesetze den Pflegebedürftigen mehr finanzielle Hilfe bringen, insbesondere in der ambulanten Pflege. Die rentenrechtliche Verbesserung von pflegenden Angehörigen ist ebenfalls vorgesehen. Außerdem gibt es ab sofort Pflegegrade, die jetzt auch Menschen mit Demenz einbeziehen. Im Versorgungsstärkungsgesetz sind Terminservicestellen eingerichtet worden. Sie sollen Patienten helfen, schnell einen Termin beim Facharzt zu bekommen. Künftig sollen die Pflegeberufe in der Ausbildung zusammengelegt werden, ohne dass die Azubis dafür zahlen müssen und um die Attraktivität der Pflegeberufe zu erhöhen.

Und dennoch zeugt der Hilferuf der Krankenschwester Jana Langer offenbar davon, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend waren bzw. eventuell nicht den Kern des Problems getroffen haben.