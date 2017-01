Trump bekommt aus Russland persönliche Silbermedaille zur Amtseinführung - FOTO

Das Unternehmen hat zur feierlichen Amtseinführung Trumps 45 Medaillen geprägt. Alles in Handarbeit. Fünf Stück davon sind in Gold, 15 sind in Kombination von Gold und Silber und die anderen in 925er Silber geprägt. Die Medaillen haben einen Durchmesser von 12 Zentimeter.

© Foto: Art-Grani Silbermedaille zu Trumps Amtseinführung

Auf der Vorderseite der Medaille ist ein Porträt des neuen amerikanischen Staatsoberhauptes mit den Inschriften „Donald John Trump“ und „45 the President of United States of America“ (deutsch: der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika – Anm. d. Red.) dargestellt. Auf der Rückseite sind die berühmte Freiheitstatue und die US-Flagge abgebildet. Am Rand der Abbildung steht „United States of America“ und „In God We Trust“ (deutsch: Wir glauben an Gott – Anm. d. Red.). Diese Worte stehen auf den US-Geldscheinen.

Die Firma hatte früher die Medaillen der Serie „Weltführer“ einigen anderen Präsidenten gewidmet – darunter Nursultan Nasarbajew (Kasachstan), Ilham Aliyev (Aserbaidschan), Alexander Lukaschenko (Weißrussland). Außerdem wurden im Jahr 2014 Medaillen anlässlich der Krim-Rückkehr nach Russland geprägt. Auf der Vorderseite war das Porträt des russischen Präsidenten Wladimir Putin dargestellt. Auf der Rückseite – eine Karte der Krim.

© AP Photo/ John Minchillo Donald Trump: Aufstieg einer Marke

Laut dem Unternehmen landen alle Medaillen in Privatsammlungen und Museen. Das erste Exemplar bekommt der Mensch, dem die Serie gewidmet ist. Das heißt, die neue Silbermedaille wird Trump geschenkt.

Vor einiger Zeit gab es in Russland sogar Zuckerpackungen mit Trump‘s Porträt. Unter dem Motto und mit der Hoffnung, dass die Beziehungen zwischen Russland und den USA „süßer“ sein werden.