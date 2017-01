„Pfeile aus dem Hinterhalt“: MdB Dehm (Linke) greift Social Media an

Im Kern geht es um die jüngsten Äußerungen von AfD-Politiker Björn Höcke. Der Thüringer Fraktionsvorsitzende hat in einer Rede eine Änderung des Umgangs mit dem Nationalsozialismus um 180 Grad gefordert: in der Schule wie in der Gesellschaft. Daraufhin haben Dehm und die beiden LINKE-Fraktionschefs im Bundestag, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, Höcke wegen Volksverhetzung angezeigt. Ein Shitstorm der Unterstützer Höckes brach auf Dehms Seite los.

„Facebook ist ein Organ für Leute ohne Rückgrat. Sie schießen Pfeile aus dem Hinterhalt und viele kleine Leute bekriegen sich dort“, so Dehm.

Für den erfolgreichen Musikproduzenten ist Facebook Zeitvergeudung. Ihm gehe es um ein Ringen um die Menschen. Und gegen Chauvinismus, Antirussismus sowie Antikommunismus. Aus Sicht des Frankfurters beschäftigen sich die User in den sozialen Medien zu wenig mit der Macht der Konzerne und den Folgen. „Ich stelle mich nicht über die Leute. Wenn mich ein Langzeitarbeitsloser mit chauvinistischen Worten beschimpft, dann nehme ich ihm das längst nicht so übel wie Herrn Höcke“, betont Dehm.

Stelldichein am Rhein: Am kommenden Wochenende treffen sich in Koblenz Politiker u.a. aus AfD, Front National und FPÖ. Für den Linken geht es hier um eine Richtungsentscheidung: Kampf für soziale Gerechtigkeit vs Hochmut und Niedertracht, die er vor allem als Gefahr durch die Rechtspopulisten sieht – auch bei Donald Trump.

Als Gegengift empfiehlt Dehm seine Partei: Die Linke dürfe nicht hochmütig sein. Sie sollte ein verständiger und verständlicher Fürsprecher im Kampf für die kleinen Leute sein.