Weißes Haus will Medien für Fake-Berichte bestrafen

© Sputnik/ Sergey Guneev „Schlimmer als Prostituierte“ – Putin über Drahtzieher der Trump Fake-Berichte

Auch die Teilnehmerzahl bei der Einführungszeremonie des neuen US-Staatschefs sei niedriger angegeben worden. „Die Fotos der Feier wurden in einem Tweet absichtlich so geschnitten, dass die gewaltige Unterstützung der Menschen, die sich an der National Mall versammelt hatten, reduziert wird“, erläuterte Spicer.

„Das war das größte Publikum, das jemals bei einer Einweihung zuschaute, persönlich und auf der ganzen Welt“, fügte er hinzu.