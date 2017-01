Frauenmarsch gegen Trump erobert die Antarktis

In einem Tweet tauchte ein Foto von Männern und Frauen an Bord eines Forschungsschiffes vor der Antarktis- Küste auf. Sie halten Plakate in der Hand.

„Die Antarktis hat den Beginn des ‚Frauenmarsches‘ verkündet. Somit wird die Bewegung nun auf allen sieben Kontinenten vertreten“, so die Veranstalter weiter.

The anti-Trump protesters are preparing to march on board an expedition ship in the Antarctic Linda Zunas pic.twitter.com/qF9bIjZc7L — Lonnie Hicks (@Lnnie) 22 января 2017 г.

​Einen Tag nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump waren in den USA und anderswo bis zu zwei Millionen Frauen auf die Straßen gegangen. Allein in Washington hatten an dem „Marsch der Frauen“ bis zu 500.000 Menschen teil, also doppelt so viel wie geplant.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Madonna schockiert mit Demo-Auftritt in Washington

Bei der Protestaktion in Washington nahmen auch die Sängerin Alicia Keys, der Regisseur Michael Moore und die Schauspielerin Scarlett Johansson teil.

Auch in anderen Städten der Welt — Berlin, Paris, Rom, Wien, Genf, Amsterdam, Nairobi, Sidney, Melbourne, Tokio und Helsinki — wurde die Aktion unterstützt. Unter den Aktionsteilnehmern gab es Aktivistinnen, Schauspielerinnen und Politikerinnen.

Donald Trump war am Freitag in Washington feierlich ins Amt eingeführt worden.