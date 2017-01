Doping-Doku: Neue Details über ARD-Whistleblower bekannt

© Sputnik/ Aleksandr Vilf Neue ARD-Doping-Doku bringt neue Lügen – russische Sportlerin

Die neue "Doping-Enthüllungs-Geschichte" soll in der Nacht auf Montag gesendet werden.

Am Freitag hatte der deutsche Journalist Hajo Seppelt in seinem Twitter-Profil mitgeteilt, am 22. Januar werde die ARD seinen neuen Dokumentarfilm über Doping im russischen Sport zeigen. Unter anderem wurde bekannt, dass der russische Läufer Andrej Dmitrijew einer der Whistleblower ist.

© Sputnik/ Pawel Lisizin ARD-Doping-Enthüller Seppelt kündigt neue Doku an

Laut Basdirewa hat Dmitrijew Lügen verbreitet, um damit Geld zu verdienen. Seine größte Errungenschaft sei die Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft im Jahr 2009 gewesen.

„Leider wollen die Journalisten, die gierig nach Sensationen sind, in der Regel nichts über die Besonderheiten des psychologischen und faktischen Porträts derjenigen Menschen wissen, die ‚die ganze Wahrheit offenbaren‘“, sagte Basdirewa in diesem Zusammenhang.