BuzzFeed-Chefredakteur verteidigt Veröffentlichung des Anti-Trump-Berichts

„BuzzFeed News hat die Entscheidung getroffen, den Dossier mit den entsprechenden Vorbehalten aus zwei Gründen zu veröffentlichen, und nur nachdem wir zusammen mit den Journalisten in den USA und in Europa mehrere Wochen lang versuchten, konkrete Informationen zu bestätigen oder zu widerlegen“, schrieb Smith in einem Artikel für die US-Zeitung „The New York Times“.

© Sputnik/ Igor Mikhalev Weißes Haus will Medien für Fake-Berichte bestrafen

Als erster Grund diente, so der Chefredakteur des Portals, „eine weite Verbreitung des Dossiers unter den Beamten, Geheimdienstlern und Medien“. Dabei bekamen laut Smith die Bürger selbst „nur noch Nachklänge“ über die Existenz dieses Dokuments. Als zweiten Grund bezeichnete Smith den CNN-Bericht darüber, dass Barack Obama und Donald Trump den Geheimdienstbericht erhalten haben sollen, wo angeblich auch kompromittierende Informationen enthalten gewesen seien.

Zuvor hatten einige Medien, darunter BuzzFeed und CNN, berichtet, dass den US-Geheimdiensten Material vorliege, mit dem der US-Staatschef Donald Trump von russischer Seite erpressbar gemacht werden sollte. Die Informationen, deren Wahrheitsgehalt noch geprüft werde, hätten angeblich die russischen Geheimdienste gewonnen.

Trump hatte diese Medienberichte wonach die russischen Geheimdienste angeblich kompromittierendes Material gegen ihn gesammelt hätten, via Twitter klar zurückgewiesen. „ Fake News – das ist eine totale politische Hexenjagd“, schrieb Trump. „BuzzFeed veröffentlicht ungeprüfte Behauptungen über Trump und Russland“, fügte der US-Staatschef später hinzu.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte diese Meldungen als „Pulp fiction“ mit dem Versuch, den bilateralen Beziehungen der beiden Länder zu schaden, bezeichnet.