Warnsignal: Antisemitismus hat sich in Deutschland 2016 verdoppelt

„Von Januar bis September 2015 wurden 194 antisemitische Vorfälle in Deutschland gemeldet. Diese Zahl wuchs im gleichen Zeitraum im Jahr 2016 bis auf 461“, geht aus dem am Sonntag veröffentlichten Bericht des israelischen Amts für Diplomatie und Diaspora hervor.

© RIA Novosti. Waleriy Melnikow „Miete einen Juden“: Provokatives Projekt gegen Antisemitismus in Deutschland

Dem Bericht zufolge sieht die Lage in Großbritannien allerdings noch schlimmer als in Deutschland aus: Dort hätte sich 2016 die Zahl antisemitischer Vorfälle im Vergleich zu 2015 um 62 Prozent erhöht. Dabei hätten 75 Prozent davon politische Motive in Verbindung mit Rechtsextremen.

Eine Plattform für antisemitische Attacken blieben die sozialen Netze. Allein im Oktober seien rund 40 Millionen User auf Twitter mit antisemitischen Beiträgen angegriffen worden.