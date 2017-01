Syrien-Gespräche: Arabische Journalisten prügeln sich wegen Kopfes

Das Gerangel in der Lobby des Hotels Rixos brach aus, nachdem ein Kameramann seinen Kollegen mehrmals und ohne Ergebnis gebeten hatte, etwas zur Seite zu treten, weil dieser mit seinem Kopf die Kamera völlig verdeckte.

Nach einem Wortwechsel ließen die beiden ihre Fäuste sprechen. Dabei schrien sie etwas auf Arabisch. Andere Journalisten konnten ihre Kollegen schnell auseinanderbringen. Der syrische Delegationschef al-Dschafari blieb gelassen und reagierte nicht auf den Zwischenfall.

Das Ziel der neuen Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und ihren Gegnern, die am Montag in der kasachischen Hauptstadt Astana begonnen haben, besteht darin, die Waffenruhe in Syrien zu festigen.