Reinigungskraft bekommt 160.000 Dollar Schadenersatz für üblen Scherz

„Er war entsetzt und stark gestresst, besonders weil niemand ihm sagte, dass das einfach ein böser Scherz war“, so Greens Rechtsanwalt Bruce Simmonds gegenüber dem Blatt . Der Australier hatte ein unordentliches Bett, leere Flaschen und Kondome im Lehrerzimmer vorgefunden und gesagt bekommen, er müsse es aufräumen. Greens Kinder gehen zu dieser Schule, was seine Bestürztheit erklären könnte.

Wie sich später herausstellte, war Green zwischen September 2014 und Juni 2015 sexuell belästigt worden, was ihn zur Kündigung seiner damaligen Arbeit veranlasste. Später habe er sich an ein Gericht in Queensland gewendet. Nun hat der Zivile Gerichtshof im australischen Bundesstaat Queensland (Queensland Civil and Administrative Tribunal) eine Entscheidung getroffen: Der Staat und die Spaßmacher müssen Green insgesamt 156.051 Dollar zahlen.

„Mr. Green würde gern in dieser Schule weiterarbeiten, aber er fühlt sich erniedrigt und derzeit ist seine Zukunft noch unklar“, sagt Simmonds.