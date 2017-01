„Trump schafft schon Arbeitsplätze. Großartig“, kommentiert ein User den Eintrag auf Reddit.

„Ich denke, es gibt großartige und beschissene Menschen auf beiden Seiten. Wir dürfen das nicht vergessen“, betont ein weiterer.

„Ich bin Kanadier und denke, dass Trump ein Witzbold ist, aber das hier sollte unterstützt werden und alle daran erinnern, dass es zwei Seiten zu einer Geschichte gibt! Und Schande über alle Protestler, die ihre Schilder hinterlassen haben!“

Einige User zweifeln jedoch ein wenig an der Echtheit der Aufnahme und behaupten, sie sei inszeniert.

„Fünfzig-fünfzig: gute Tat gegen allbekannten Trick“, kommentiert ein Internet-Nutzer auf Reddit.

Einen Tag nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump waren in den USA und anderswo bis zu zwei Millionen Frauen auf die Straßen gegangen. Allein in Washington DC hatten an dem „Marsch der Frauen“ bis zu 500.000 Menschen teilgenommen.

Donald Trump war am 20. Januar in Washington feierlich ins Amt eingeführt worden.