Moskau macht Damaskus die Notwendigkeit der Waffenruhe-Einhaltung klar

Demnach erregen einzelne Verletzungsfälle des Waffenstillstandes durch die Regierungstruppen Besorgnis bei der Leitung des Zentrums. Die Vertreter der russisch-türkischen Kommission würden pro Tag bis zu sechs Vorstöße gegen die Waffenruhe feststellen, wobei sich insgesamt jedoch alle Konfliktparteien daran halten würden, so die Quelle der Agentur weiter.

Der Zentrumsvertreter betonte vor diesem Hintergrund, dass das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien „auch weiterhin eine objektive Position im Interesse der möglichst schnellen Stabilisierung der Lage in ganz Syrien“ einnehmen werde.

Seit dem 30. Dezember des vergangenen Jahres gilt zwischen der Regierungsarmee und den Oppositionsgruppen in Syrien eine Waffenruhe. In Kasachstan haben am Montag zudem neue Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition begonnen. Ziel ist es, die brüchige Waffenruhe zu stärken.

In Syrien herrscht seit 2011 Krieg, der laut Uno-Angaben bereits mehr als 280.000 Todesopfer gefordert hat. Den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad stehen von den USA unterstützte Rebellen, aber auch die islamistischen Terrormilizen Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS), al-Nusra-Front und andere gegenüber.