Demnach betätigte eine Quelle der Agentur, dass sich die Explosionen nahe der Chek-in-Schalter der Fluglinien der USA, Israel und Russland ereigneten. Eine andere Quelle gab unter Berufung auf die Aufnahmen von der Überwachungskamera an, dass einer der Selbstmordattentäter, der eine Bombe am Flughafen von Brüssel zündete, in einer Menschenmenge aus 60 Stundeten gestanden haben soll, bevor er plötzlich „in Richtung zweier orthodoxer Juden eilte“.

Eine nicht explodierte Bombe soll zudem neben den einander gegenüberstehenden Schaltern der US-Fluglinie „United Airlines“ und der israelischen „El Al“ gefunden worden sein.

Am 22. März des vergangenen Jahres war Brüssel von drei Bombenanschlägen erschüttert worden. Zwei Sprengladungen detonierten im Flughafen und eine in einer U-Bahn-Station. Dabei wurden rund 30 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Zu den Anschlägen bekannte sich die in Russland per Gesetz verbotene Terrormiliz Daesh.