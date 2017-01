© REUTERS/ Vigili del Fuoco Italienischer Unglücks-Ort bringt Charlie Hebdo vor Gericht

Die geretteten Welpen waren Medienangaben zufolge im Dezember 2016 geboren worden. Ihre Eltern, die Abruzzen-Schäferhunde Nuvola und Lupo, die als Maskottchen des Hotels galten, hatten sich vor der Lawine retten können und waren schon ins Tal gelaufen.

Der Lawinenabgang hatte sich am vergangenen Mittwoch in der italienischen Abruzzen-Gemeinde Farindola ereignet. Die Schneemassen begruben unter sich das Hotel Rigopiano, in dem sich 34 Menschen befunden hatten. Elf Menschen konnten das Unglück überleben, darunter auch mehrere Kinder. Inzwischen sind sieben Tote geborgen worden. Noch 23 Menschen werden vermisst.

