Nach Prügelei bei Syrien-Gesprächen: Journalisten starten Selfie-Session - FOTOs

Als sie hörten, dass jemand bald vor die Presse treten werde, stürmten die Journalisten los. Die Frage, wer da eigentlich was verkünden will, stellten sich die Reporter vorerst nicht.

© REUTERS/ Mukhtar Kholdorbekov Syrien-Gespräche: Arabische Journalisten prügeln sich wegen Kopfes

Dort angekommen, wo die Teilnehmer der Syrien-Gespräche bereits mehrmals ihre Statements abgegeben hatten, fragten die Kollegen dann, was das ganze Gerenne solle und warum sie eigentlich dort seien. „Um ein Selfie zu machen“, hieß es spontan.

Die Idee kam gut an: Einer nach dem anderen posierten die Journalisten in immer kreativeren Stellungen vor ihren eigenen Smartphones. Einer der Kollegen beispielsweise mimte eine Schlägerei nach, wohl in Bezug auf das gestrige Handgemenge.

© Sputnik/ Elena Glushakova Journalisten starten Selfie-Session in Astana

Am Montag hatten sich arabische Journalisten in der Lobby des Rixos-Hotels in Astana eine Schlägerei geliefert – während der Ansprache von Baschar al-Dschafari, dem Chef der syrischen Regierungsdelegation. Die Prügelei endete ebenso schnell wie sie anfing. Dschafari kommentierte den Vorfall nicht.