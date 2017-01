Mercedes von 1939 über DDR, UdSSR, Schweden für 6,6 Millionen Dollar in USA gelandet

Die Geschichte des Fahrzeuges geht auf das Jahr 1939 zurück. Es wurde auf Sonderbestellung angefertigt und von dem Berliner Sammler Rolf Horn gekauft. Insgesamt gab es damals in der Modellreihe 25 Autos. Aber dieses hier unterscheidet von den anderen durch seine Karosserie, die aus dem Studio Sindelfingen stammt. Außerdem, wie die Seite berichtet, ist das vermutlich das letzte erhalten gebliebene Exemplar.

​Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Fahrzeug von der sowjetischen Administration in Ost-Berlin eingezogen und fuhr bis 1953 Diplomaten. Danach kaufte es der russische Sammler Artur Leschtin. Er nutzte es auch für Familienreisen durch die Krim. Mitte der 60er Jahre verkaufte er den Mercedes an den schwedischen Journalisten Alf Johansson, der in Moskau akkreditiert war. Der Schwede führte das Auto aus der Sowjetunion über die finnische Grenze aus.

Laut dem Auktionshaus landete das Fahrzeug danach in der Sammlung des Imperial Palace Casino in Las Vegas und in einer Privatsammlung in Kalifornien. Der Name des neuen Besitzers, der den Mercedes für 6.600.000 Dollar in der Stadt Phoenix (US-Bundestaat Arizona) gekauft hat, wurde nicht bekannt gegeben.