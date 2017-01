Russischem RT-Journalisten drohen 10 Jahre Haft in USA

Rubinstein ist während der Proteste in den USA am 20. Januar festgenommen worden, obwohl er seinen Presseausweis vorgezeigt haben soll. Wie es auf der Internetseite des Obersten Gerichtshofs von Columbia District (Washington D.C.) heißt, wird der Journalist neben dutzenden Protest-Teilnehmern der Teilnahme an Krawallen beschuldigt. Im Februar wird er für eine vorläufige Anhörung bei dem Gericht vorgeladen. Ihm drohen nun 25.000 Dollar Geldstrafe und bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Die Pressestelle des RT-Senders bestätigt die Festnahme. Mittlerweile sei der Journalist jedoch freigelassen worden.

© AFP 2016/ Jeff Kowalsky Trump kommentiert Frauenmärsche

Die Chefredakteurin des RT-Senders, Margarita Simonjan, betonte in ihrem Twitter-Account, dass der Zwischenfall auf Bitte von Juristen vorerst nicht kommentiert werde.

Donald Trump war am 20. Januar in Washington feierlich ins Amt eingeführt worden. Nach den Krawallen bei seinem Amtseid gab es 217 Festnahmen. Einen Tag nach der Vereidigung waren in den USA und in anderen Ländern bis zu zwei Millionen Frauen auf die Straßen gegangen. Allein in Washington DC hatten an dem „Marsch der Frauen“ bis zu 500.000 Menschen teilgenommen.