Die britischen Küstenschützer können es nicht fassen: „Das Eis auf dem See ist stellenweise viel zu dünn“, schrieben die Beamten aus der Grafschaft Norfolk via Facebook. „Sollten Sie jemanden sehen, der versucht darauf zu gehen, rufen Sie umgehend die Rettungskräfte!“

Die Zeitung „The Sun“ hat mit einer Frau gesprochen, die die Beinah-Tragödie mit ansehen musste: „Das war das Dümmste, das ich jemals gesehen habe“, empört sich die 62-jährige Lesley Ball. Ob die Frau die Rettungsmannschaften herbeigerufen hat, bleibt indes unklar.

Jüngst erst waren zwei Teenager in diesem See in Norfolk ertrunken.