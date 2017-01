Slowakei: Nato eröffnet neuen Integrations-Stab für Streitkräfte

In den letzten zwei Jahren wurden ähnliche Abteilungen bereits in Bulgarien, Estland, Ungarn, Litauen, Lettland, Polen und Rumänien gegründet. In der Slowakei besteht sie aus 21 einheimischen und 20 internationalen Mitarbeitern.

„Die Nato ist bereit, ihr Land von beliebiger Aggressionsart zu schützen“, heißt es in der Mitteilung der Allianz.

Zuvor war berichtet worden, dass sich die Nato-Mitglieder auf eine Stärkung der Präsenz der Allianzkräfte in Osteuropa und im Schwarzen Meer geeinigt hätten.