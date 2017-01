Höckes Holocaust-Rede verschafft AfD Umfrage-Plus

© AFP 2016/ Tobias Schwarz Machtkampf in der AfD – Höcke darf bleiben

Höcke hatte auf einer Veranstaltung in Dresden mit Verweis auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: „Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Außerdem sprach er von einer „dämlichen Bewältigungspolitik“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Das Ganze war bundesweit auf großen Protest gestoßen. Höcke selbst ruderte danach zurück und sagte, er wäre falsch verstanden worden.