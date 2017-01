Nukleare Abrüstung statt Sanktionen: Was Russen von Trumps Vorschlag halten - Umfrage

© Sputnik/ Evgeniya Novozhenina Was Lawrow von Trumps Vorschlag zur Aufhebung der Sanktionen hält

55 Prozent der Russen sind mit den Vorschlägen zur Aufhebung der gegen Moskau verhängten Sanktionen im Gegenzug zu einer Reduzierung der Atomwaffen nicht einverstanden. 31 Prozent unterstützen diese Initiative. Unter den Befürwortern sind demnach 45 Prozent Anhänger von nicht im Parlament vertretenen Parteien und 48 Prozent der Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren.

Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 20. bis 22. Januar 2016 durchgeführt. Befragt wurden 1800 Menschen im Rahmen eines Telefoninterviews. statistische Fehler beträgt nicht mehr als 2,5 Prozent.

© Sputnik/ Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Pressedienst des Präsidenten von Russland Kreml: „Symmetrische Reduzierung des Nuklearpotentials ist unzulässig“

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gegenüber der britischen Zeitung „The Times“ gesagt, er würde der Aufhebung einiger Sanktionen zustimmen, wenn es ihm gelingen sollte, sich mit Moskau über eine wesentliche Reduzierung der Atomwaffen zu einigen. Zu diesem Vorschlag äußerte sich der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow: Die Komponenten des Nuklearpotenzials seien in den USA und in Russland unterschiedlich. Eine „symmetrische Reduzierung“ des Nuklearpotenzials sei deshalb „unzulässig“, da sie „zur Störung des Gleichgewichts“ führen könne, so Peskow.