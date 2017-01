„Patriotischer Schritt“: Texanisches Radio verbannt Madonna

© AP Photo/ Jose Luis Magana Nach Schock-Auftritt: Madonna rechtfertigt Anti-Trump-Hetze

Die Songs von Madonna sind laut dem Rundfunksender HITS 105 im US-Bundesstaat Texas auf unbestimmte Zeit verboten. Das sei kein politischer, sondern ein patriotischer Schritt, hieß es. Der Generaldirektor des Radiosenders, Terry Thomas, rief dabei auch andere Rundfunksender dazu auf, die US-Sängerin aus dem Programm zu nehmen.

Einen Tag nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump war die Pop-Diva Madonna beim „Marsch der Frauen“ in Washington aufgetreten. Dort sagte sie vor Protestteilnehmern: „Ja, ich bin böse. Ja, ich bin wütend. Ich habe viel daran gedacht, das Weiße Haus in die Luft zu sprengen. Ich weiß aber, dass dies nichts ändern wird. Wir dürfen nicht verzweifeln.“ Am Folgetag gab sie an, ihre Aussagen seien von den Medien aus dem Kontext gerissen worden und seien nicht so gemeint gewesen.