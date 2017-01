Musiker aus Bodrum: „Adele ist meine Tochter“

Adeles Mutter Penny Adkins soll im Juli 1987 mit Freunden in Bodrum ihren Urlaub verbracht haben, wo sie Taxifahrer Mehmet kennenlernte. „Ich zeigte Penny und ihren Freunden ein Dorf in der Umgebung von Bodrum und habe sie nach Pamukkale gefahren. Wir verliebten uns. Einen Monat später kehrte sie nach England zurück, besuchte mich mehrmals und wünschte sich, dass ich zu ihr ziehe. Ich sagte ab und sagte, dass ich in Bodrum leben wolle. Es war damals sehr teuer und umständlich zu telefonieren, und allmählich verloren wir den Kontakt zueinander. Seit dieser Zeit haben wir uns nie wieder gesehen“, erzählte Mehmet Ansar der Zeitung „Milliyet“.

Ansar habe seine eigenen Recherchen begonnen, nachdem er vor einem Jahr ein Foto Adeles mit ihrer Mutter bei den Grammy Awards gesehen habe. „Auf einem Zeitungsfoto sah ich Adele mit ihrer Mutter und war schockiert, denn ich wusste auf einmal, dass ihre Mutter die Engländerin ist, in die ich mich vor vielen Jahren verliebt hatte. Um mich zu überzeugen, fand ich in meinem Album ein Foto mit Adeles Mutter, das während ihres Urlaubs in Bodrum gemacht worden war. Sie hat sich seitdem überhaupt nicht verändert. Ich verfolgte aufmerksam verschiedene Nachrichten über Adele und erfuhr, dass sie am 5. Mai 1988 geboren wurde, also genau neun Monate nach unserem Treffen in Bodrum. Ich bemerkte ein weiteres wichtiges Detail: Wenn Adele während ihrer Konzerte den rechten Arm hochhebt, ist zu sehen, dass ihr dritter und vierter Finger sehr nahe beieinander sind – dieselbe genetische Besonderheit habe auch ich.“

Darüber hinaus verwies Ansar darauf, dass Adele während eines Konzerts in den Niederlanden einem Fan mit türkischer Herkunft gesagt habe, sie hätte türkische Wurzeln. Angesichts dessen glaubt Mehmet Ansar umso mehr, dass der Star seine Tochter sein könnte. Er zeigte sich bereit, einen DNA-Test zu machen, um die Verwandtschaft mit Adele zu bestätigen, falls sie das wolle.

„Ich möchte, dass Adele und ihre Mutter nach Bodrum kommen. Dann könnten wir uns kennenlernen und miteinander sprechen. Ich bin sicher, dass sich dann alles aufgeklärt wird. Ich brauche nichts von ihnen – materiell habe ich mich nicht zu beklagen. Ich will nur, dass meine Tochter die Wahrheit kennt“, so Mehmet Ansar.

Nach Angaben der englischsprachigen Wikipedia-Seite wurde Adele (Adele Laurie Blue Adkins) am 5. Mai 1988 geboren und ist die Tochter des Walisers Mark Evans, der die Familie Adkins verlassen haben soll, als der künftige Star zwei Jahre alt war.