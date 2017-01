Message an Mr. President: Wovor Ghost-Hacker Trump warnte

„Ändern Sie so schnell wie mögliche Ihre Sicherheitseinstellungen“, schrieb Wauchula Ghost bei Twitter.

Besonders angreifbar sind laut dem Hacker die Twitter-Accounts @POTUS und @FLOTUS (Abkürzung für „President Of The United States“ und „First Lady Of The United States“), da für diese keine grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden seien.

Wauchula Ghost hatte im Sommer 2016 mehr als 500 Twitter-Accounts von Anhängern der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) geknackt und durch Regenbogenflaggen und Gay-Pride-Botschaften ersetzt.