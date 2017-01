© Flickr/ Jena Fuller Argentinische Familie lässt ihren verstorbenen Hund klonen Vierbeiner springt daraufhin in den naheliegenden Fluss, um sich diesen zu schnappen. Sobald er aber im Wasser landet, schwemmt ihn die Strömung in einen Wasserfall, wo er dann seine Bewegung nicht mehr kontrollieren kann. Den Stock hält das Tier dabei fest im Maul.

Der andere Hund, der am Ufer blieb, verhält sich ruhig und weiß anscheinend genau, was er zu tun hat. Als das vierbeinige Opfer an ihm vorbei gespült wird, schnappt der weiße Labrador ein Ende des Stocks und hilft somit seinem Freund, sich wieder aufs Festland zu bringen.