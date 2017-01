© AP Photo/ Ilnar Salakhiev WWF: Zahl der Tiger steigt erstmals seit 100 Jahren

Das Tigerjunge ist zwischen fünf und sieben Monate alt und hatte sich unter der Obhut seiner Mutter befunden. Sie und ihr anderes Junges sind auch am Leben.

„Die Tigerin ist nach diesem Fall zum Ort des Geschehens gekommen, um ihren Kleinen zu suchen“, so der Sprecher der russischen WWF-Filiale Pawel Fomenko. © YouTube/ JUST VIDEO Ente David vs. Tiger Goliath: Tier-Trolling lässt Netz lachen – VIDEO

„Es ist ein Wunder, dass der kleine Tiger am Leben geblieben ist. Er ist außer Gefahr und wenn alles so weitergeht, wie geplant, hat das Tier eine Chance, völlig gesund zu werden und in die Wildnis zurückzukehren“, sagte der Direktor der Fernöstlichen Filiale des Zentrums „Amurtiger“ Sergej Aramilew.