Albright liebäugelt mit Islam

„Ich wurde katholisch erzogen, später bin ich episkopal geworden und habe herausgefunden, dass meine Familie jüdisch ist. Ich bin bereit, aus Solidarität muslimisch zu werden“, so die ehemalige US-Außenministerin in dem Tweet.

Zuvor hatte sie geschrieben, dass es keine Feindschrift an der Freiheitsstatue gebe und die USA für alle Religionen und Hintergründe offen sein sollten.

© REUTERS/ Ako Rasheed Trump schreibt an Gesetz gegen Nahost-Flüchtlinge

Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump hatte mehrere Erlässe vorbereitet, die die Einreise für Bürger aus Nahostländern in die USA stark einschränken sollen. Die neuen Gesetze sollen die Einreisemöglichkeiten, unter anderem auch für Flüchtlinge, aus dem Irak, dem Iran, Libyen, Somali, dem Sudan, Syrien und dem Jemen einschränken, selbst wenn die Personen bereits über geltende Visen verfügten. Zudem hatte er am Mittwoch via Twitter den Baubeginn für die von ihm schon im Wahlkampf versprochene Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt.