Moskau an London: Russlands Kampfschiffe brauchen keine Eskorte

Ziel der Erklärungen sei es nur, die britischen Steuerzahler vom realen Zustand der britischen Royal Navy abzulenken. „Russlands Kampfschiffe brauchen keinen sinnlosen Eskorte-Service. Die Fahrstraße und den Weg kennen sie ganz genau“, betonte der Militärsprecher.

Konaschenkow empfahl Fallon zudem, „mehr Aufmerksamkeit der britischen Navy zu widmen“.