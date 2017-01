Neuer Skandal um Bananen-Sprayer: Twitter zensiert „heikle“ Trump-Satire

Erst im Oktober letzten Jahres erlebte Thomas Baumgärtel , was es heißt, den öffentlichen Zorn auf sich zu ziehen: Seine satirische Darstellung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan musste wegen Protesten vorzeitig aus der Ausstellung im Langenfelder Kunstverein genommen werden, der Künstler selbst bekam Drohungen und wurde für drei Monate unter Staatsschutz gestellt.

Mit seinem Bild des neuen US-Präsidenten Donald Trump wollte Baumgärtel auf Twitter eigentlich Werbung in eigener Sache machen, doch Twitter untersagte dem Künstler, das Werk über seine Kampagne zu verbreiten. Begründet wurde das Verbot mit dem Verweis auf die Richtlinien „Hass, Gewalt und heikle Themen“. Inwiefern das Bild von Donald Trump in diese Kategorie gehört wollte Twitter nicht erklären.

„Solange sie sich nicht äußern, kann ich nur Vermutungen anstellen. Ist es vorauseilender Gehorsam? Nach dem Motto: Das ist momentan unser prominentester Twitterer, den wollen wir nicht verärgern. Das Erdogan-Bild, das viel schlimmer war, wurde zugelassen, aber bei dem eigenen Präsidenten fängt der amerikanische Konzern Twitter an, zu zensieren? So etwas geht nicht, das kann ich nicht nachvollziehen“, so der Künstler im Gespräch mit Sputnik-Korrespondentin Ilona Pfeffer.

Mit dem Bild habe er einfach seinen Eindruck von Trump festhalten wollen, erklärt Baumgärtel. Trump habe sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder frauenfeindlich geäußert, Minderheiten angegriffen und seine Allmachtfantasien gezeigt. Der Vergleich mit einem Neandertaler habe zeigen sollen, dass Trumps Auftreten eines Präsidenten nicht würdig sei.

„Seit es durch die Medien geht, kriege ich ganz viel Feedback von Leuten, die sagen: Es ist genau das richtige Bild, es drückt das aus, was ich auch denke.“

Twitter teilt diese Meinung offenbar nicht. Komplett gesperrt wurde das Werk zwar nicht, aber Baumgärtel darf es nicht für seine Kampagne verwenden. Der Künstler vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass Inhalte der Kampagne eine größere Sichtbarkeit auf Twitter haben.

Eine Form von Zensur sei das aber auf jeden Fall, so Baumgärtel.

„Ich werde auf jeden Fall darauf drängen, eine Stellungnahme von Twitter zu bekommen, damit ich weiß: Ist die Welt seit letztem Freitag eine andere geworden?“