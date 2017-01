Indien: Russischer Botschafter ist tot

Als Todesursache gab die Botschaft eine „Krankheit" an. Nach inoffiziellen Angaben starb der ranghohe Diplomat an Herzversagen.

Kadakin war seit 2009 russischer Botschafter in Indien. Davor hatte er in Nepal und in Schweden gearbeitet.

Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa nannte seinen Tod einen „gewaltigen Verlust“.