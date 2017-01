Ein Tunnel ins Nirgendwo? Elon Musk will Los Angeles „aushöhlen“

„Ich will eine Tunnelbohrmaschine bauen und zu buddeln anfangen“, schrieb Musk in seinem Tweet bereits Mitte Dezember. Das Verkehrschaos in der kalifornischen Metropole mache ihn wahnsinnig.

Für seine Follower klang das zunächst wie ein Witz, aber der Unternehmenschef bekräftigte seine Absicht: „Hervorragende Fortschritte an der Tunnelfront. Ich plane, in einem Monat oder so mit dem Graben anzufangen“, erläuterte er gestern, am 25. Januar.

Wohin der Tunnel führen soll, verriet Musk in seinen Tweets aber nicht. Auch nicht, was die Stadtverwaltung von Los Angeles von seinem Vorhaben hält.

Zuvor hatte der Investor angekündigt, in einem halben Jahr einen gänzlich autonom fahrenden Tesla auf den Markt zu bringen.