Demnach hat Anwalt Mutli Günal nach der Urteilsverkündung Revision angekündigt. „Das eigentliche Versagen liegt bei der Polizei in Hannover“, ist er überzeugt. Hätten alle besser aufgepasst, hätte die Tat der Jugendlichen verhindert werden können. Eine Tötungsabsicht oder die Unterstützung des IS sehe er nicht als erwiesen an. Er habe daher für eine Verurteilung ausschließlich wegen Körperverletzung plädiert – ohne Erfolg.

Ende Februar 2016 hatte die damals 15-Jährige in Hannover einen Polizisten mit einem Messer attackiert. Der Beamte überlebte die Tat schwer verletzt. Safia S. hatte die Tat zugegeben und sich entschuldigt. Aus Sicht der Anklage war die Tat eine „Märtyreroperation“ für den IS. Ermittlern zufolge war der Angriff außerdem die erste in Deutschland von der Terrormiliz in Auftrag gegebene Tat.