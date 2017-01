Trump für Mädchen: Japanische Firma kreiert Präsidentenpuppe

Am 3. März ist Hina-Matsuri, das japanische Mädchenfest. An dem Tag werden in Japan die Häuser mit Puppen geschmückt; die Familienväter wünschen ihren Töchtern Glück und Gesundheit. Der japanische Puppenhersteller Kyugetsu Co Ltd stellt jedes Jahr vier Puppenfiguren berühmter Persönlichkeiten vor.

Dass in diesem Jahr außergerechnet Trump für eine Puppe Pate stand, verwundert laut der Nachrichtenagentur die potentiellen Käufer schon: Wegen Trumps Äußerungen über Frauen sei eine Puppe mit seinem Gesicht eigentlich ein Fauxpas.

© REUTERS/ Toru Hanai Donald Trump und Hillary Clinton für Mädchen in Japan

Aber die Puppenfabrik hat ja noch weitere Figuren in petto – unter anderem eine mit dem Gesicht der Tokioer Bürgermeisterin Yuriko Koike.