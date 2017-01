Yolocaust: Selfies mit KZ-Opfern - Künstler beendet Projekt

Am 27.01. ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Genau einen Tag zuvor erreicht uns die Nachricht, dass Shapira sein Projekt Yolocaust abschließt.

Vor gerade mal einer Woche hatte der Buchautor Shahak Shapira mit seinem Projekt Yolocaust für Aufsehen gesorgt. "Ich weiß nicht, wie ich genau zu diesem Mahnmal stehe“, sagte er in einem Interview mit Sputnik-Korrespondent Bolle Selke. „Was ich auf jeden Fall weiß, ist was dieses Mahnmal sehr gut tut: Es zeigt wie die Gesellschaft — vor allem junge Menschen — das Thema Holocaust angehen und wie sie es sehen."

Die Idee für Yolocaust hatte er schon seit Jahren im Kopf. Immer wieder kamen ihm diese Bilder unter.

„Diese Selfies da am Mahnmal, manche sehr unpassend, andere weniger. Die sind dann überall aufgetaucht, auf Facebook, auf Instagram, teilweise auf Tinder (immer nach links gewischt natürlich). Letzten Endes habe ich vor ein paar Monaten entschieden, dass ich das irgendwie verwursten sollte."

Ob Yolocaust kritisch sein sollte, da ist sich der Schöpfer des Projekts unsicher. Eine Art Kritik scheint es schon zu sein. Shapira möchte den Menschen damit einen kleinen Denkanstoß geben. Er will sie dazu bringen, dass sie nachdenken, bevor sie die Selfies machen, was passend und was es nicht ist. Shapira selbst betont, er könne nicht entscheiden, was passend sei und was nicht, ansonsten müsse er ja lange Listen führen.

Gedanken haben sich die die Selfie-Macher anscheinend gemacht, auf der Yolocaust-Homepage schreibt der Autor:

„Die Seite wurde von über 2,5 Millionen Menschen besucht. Das Verrückte ist, dass das Projekt inzwischen auch alle zwölf Personen erreicht hat, die auf den Selfies abgebildet waren. Fast alle haben die Botschaft verstanden, sich entschuldigt und entschieden, ihre Selfies von ihren Facebook- oder Instagram-Profilen zu löschen.“

Beeindruckt war Shahak Shapira davon, wie rapide sich das Projekt im WWW verbreitet hat.

"Das Projekt hat sich ja total verrückt verbreitet. Es waren ja Menschen aus aller Welt, ich habe ja mit zwölf Fotos angefangen. Es waren nicht nur Deutsche, es waren auch jede Menge Touristen dabei. Es haben sich mittlerweile neun Leute gemeldet und die meisten haben sich tatsächlich auch entschuldigt, das eingesehen und die Botschaft verstanden. Sie haben sogar entschieden, ihre eigenen Bilder von ihren privaten Profilen zu entfernen. Ich glaube, der größte Erfolg wäre, wenn ich am Ende gar keine Fotos mehr da drauf habe, weil ich alle Menschen erreichen konnte."

Die interessanteste Antwort kam laut Shapira von dem jungen Mann im ersten Bild des Projekts mit dem Titel „Jumping on dead Jews @ Holocaust Memorial“, das ihn auf den Stelen springend zeigte. Der Autor findet, seine E-Mail sei der beste Weg, dieses Projekt abzuschließen:

„Ich bin der Typ, der dich, wie ich gerade las, zu Yolocaust inspiriert hat. Ich bin der „Spring auf tot..“ – Ich kann es gar nicht schreiben, mir wird schon schlecht wenn ich es nur ansehe. Ich wollte niemanden beleidigen. Nun sehe ich meine eigenen Worte in den Nachrichten.

© RIA Novosti. Waleriy Melnikow „Miete einen Juden“: Provokatives Projekt gegen Antisemitismus in Deutschland

Ich habe gesehen, was meine Worte ausgelöst haben. Das ist verrückt und es ist nicht, was ich wollte. (…)

Das Foto war als Witz für meine Freunde gedacht. Ich bin dafür bekannt, dass ich Witze unterhalb der Gürtellinie mache, dumme Witze, sarkastische Witze. Sie verstehen meinen Humor. Wenn Du mich kennen würdest, würdest Du das auch… Aber wenn es öffentlich geteilt wird und es Fremde erreicht, die keine Ahnung haben wer ich bin, dann sehen sie jemanden, der etwas, was anderen Menschen wichtig ist, respektlos behandelt.

Das war nicht meine Intention. Und es tut mir leid. Wirklich.

In diesem Sinne, würde ich gerne „entdouchet“ werden.“

Im März ist Shahak Shapira bei der Sputnik Litpop X, der Literaturparty zur Leipziger Buchmesse. Er beschreibt sein Programm folgendermaßen:

„Meine Lesungen bestehen zu 40 bis 50 Prozent aus Texten aus meinem Buch — das aktuelle Buch heißt das wird man ja wohl noch schreiben dürfen! —, Stand-Up mit Witzen die ich aus dem Internet geklaut habe und ganz schlechte Lieder über Tinder und Flüchtlinge. Das ist ein großes Spektakel, mindestens so gut wie die Mario Barth Show, oder der Enthüllungsjournalismus von Mario Barth — je nachdem.“