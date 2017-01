New Yorks Bürgermeister: Trumps Haushaltskürzungen machen US-Städte weniger sicher

Trump wolle mit den angekündigten Haushaltskürzungen die Städte weniger sicher machen sowie die langjährigen Anstrengungen der New Yorker Polizei zur Erhöhung des Vertrauens seitens der Einwanderer zum Scheitern bringen.

„Somit wird die Polizei nicht fähig sein, für Sicherheit in der Stadt zu sorgen. In New York leben ja Millionen Menschen ohne Papiere. Wir wollen, dass Migranten, wenn sie ein Verbrechen sehen, die Polizei darüber informieren. Wenn aber deine Familie bedroht wird, wirst du weder unserem Land noch unserer Polizei vertrauen“, sagte der Bürgermeister.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass Trump den Erlass des früheren US-Präsidenten Barack Obama außer Kraft setzen wolle. Das Dokument ermöglichte fast 700.000 illegalen Migranten, in den USA zu bleiben.

Zudem hatte der neue US-Präsident mehrere Erlasse vorbereitet, die die Einreise für Bürger aus Nahostländern in die USA stark einschränken sollen. Die neuen Gesetze sollen die Einreisemöglichkeiten, unter anderem auch für Flüchtlinge, aus dem Irak, dem Iran, Libyen, Somali, dem Sudan, Syrien und dem Jemen einschränken, selbst wenn die Personen bereits über geltende Visa verfügen.

Im vorigen Finanzjahr (endete im Oktober) hatten die USA etwa 12.500 syrische Flüchtlinge aufgenommen. Insgesamt 85.000 Migranten wurden in den USA anerkannt.

Donald Trump war am 8. November zum 45. US-Präsidenten gewählt worden. Am 20. Januar war er in Washington feierlich ins Amt eingeführt worden.