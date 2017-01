Russlands Hilfstransporte nach Syrien: Tonnenweise Hilfe in 24 Stunden

Mehr als 4300 Zivilisten bekamen demnach humanitäre Hilfe.

„3,8 Tonnen Brot und 1500 Portionen warmes Essen sind an Einwohner der Bezirke Al-Sharqi, Salah ed-Din, Al-Khalidiyah und Scheich Maksud der Stadt Aleppo verteilt worden“, heißt es in der Mitteilung. Über 150 Lebensmittelkisten soll eine Ortschaft in der Provinz Latakia erhalten haben.

Zudem setzen die russischen Minenräumkräfte ihre Arbeit fort, von den Terroristen hinterlassene Sprengkörper zu entschärfen.

„55 Wohngebäude und vier Moscheen sowie eine Schule wurden von Sprengkörpern befreit“, so das syrische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien.

Insgesamt wurden eine Fläche von mehr als 72 Hektar und 15,5 Kilometer Autobahnen geräumt. Die russischen Minenräumkräfte entschärften 117 Sprengkörper, darunter 76 von den Terrorgruppierungen selbstangefertigte.