15 Millionen Pfund soll das Anwesen in der Eaton Street, einer der Londoner Prachtmeilen, den russischen Milliardär Andrej Gontscharenko gekostet haben. Seit dem Verkauf steht die Villa aus dem Jahr 1825 leer. Geht es nach dem Willen der Besetzer, soll darin nun eine Obdachlosenunterkunft entstehen, berichtet die Zeitung. Momentan prangt an der Fassade der Schriftzug „Anti-US-Regierung im Exil“ – angebracht von den Aktivisten.

Zeitungsinformationen zufolge hat auch der britische Hacker Lauri Love die besetzte Villa besucht. Diesem droht die Auslieferung an die Vereinigten Staaten, wo ihm vorgeworfen wird, die Server von FBI, NASA, der US-Notenbank und anderer Einrichtungen gehackt zu haben.

© Wikipedia/ Edwardx 102 Eaton Square

Das Haus in der Eaton Street ist laut der Zeitung eine der vier Immobilien, die der russische Milliardär in London gekauft hat. Eines dieser Häuser soll 120 Millionen Pfund gekostet haben und ist eines der teuersten in Großbritannien.

Andrej Gontscharenko steht zwar nicht auf der Forbes-Liste, ist in London jedoch wegen seiner Millionenkäufe bekannt.