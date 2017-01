Mal ‘ne ganz blöde Frage: Was kostet eigentlich das Weiße Haus?

© AFP 2016/ Karen Bleier Trumps Fünf-Tage-Bilanz: Was im Weißen Haus besser ist als im eigenen Tower

Zu den 132 Zimmern kommen offiziellen Angaben nach noch 35 Badezimmer und drei Aufzüge hinzu. Das Ganze befindet sich auf sieben Hektar Land im Herzen der US-Hauptstadt.

Seit 2009, dem Antrittsjahr Barack Obamas, ist der Wert der Präsidentenvilla laut dem Immobilienverwalter Zillow um 15 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum sollen sich die durchschnittlichen Immobilienpreise in den Vereinigten Staaten um neun Prozent erhöht haben.

Heute wird die Residenz der US-Staatschefs mit knapp 400 Millionen US-Dollar bewertet. Damit ist das Anwesen das teuerste im ganzen Land, wie der Immobilienmakler Jeremy Wacksman erklärt.

Indes hat der neue US-Präsident Donald Trump angekündigt, keine großen Umbauten am Weißen Haus vornehmen zu lassen, zumal einige seiner Räume unter Denkmalschutz stehen. Nur eine Sensorbedienung müsse schon sein, sagte Trump , der unter anderem auch ein Privatpenthouse mit einer Innenausstattung aus Gold im Wert von 100 Millionen US-Dollar besitzt.

In den USA zeichnet sich Medienberichten zufolge eine stärkere Nachfrage nach Grundeigentum ab, was zu höheren Immobilienpreisen führt. Grund dafür sei die konjunkturelle Belebung in den Vereinigten Staaten nach der Finanzkrise von 2008. Zudem sei ein Rückgang bei den Zwangsversteigerungen von Immobilien insolventer Privatschuldner zu verzeichnen.