Syrer schmuggelt 11.000 Euro für „Freund“ nach Deutschland

Der Betroffene sei im Transit über die Türkei eingereist. Bei der Kontrolle habe der Syrer angegeben, lediglich 2000 bis 3000 Euro mit sich zu führen. Die Zöllner hätten aber 1100 Euro in einem Taschentuch eingewickelt, die angeblich für einen Freund in Deutschland bestimmt gewesen seien, und zwei Folienverpackungen für DVD-Filme ausfindig gemacht. In den Verpackungen sei weiteres Geld versteckt gewesen. Insgesamt sollen die Beamten 11.000 Euro gefunden haben, an die der Syrer sich eigenen Angaben zufolge nicht mehr erinnern konnte.

Das Bargeld, dessen Herkunft und Verwendungszweck nicht eindeutig festzustellen seien, sei beschlagnahmt und gegen den Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Der Zwischenfall liege bereits zwei Wochen zurück, wurde aber offenbar erst jetzt dokumentiert.