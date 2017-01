Teheran: Ursache für Hochhaus-Einsturz geklärt

Das Horrorszenario spielte sich bereits am 19. Januar ab. Wie berichtet wurde , war das Feuer um acht Uhr morgens in einem Büro-Tower im Zentrum von Teheran ausgebrochen. Kurze Zeit später traf die Feuerwehr mit zehn Löschzügen am Unglücksort ein. Das Hochhaus wurde rechtzeitig evakuiert, Feuerwehrleute blieben im Gebäude, um das Feuer zu bekämpfen. Die Polizei musste die aus den Büros evakuierten Angestellten davon abhalten, Wertsachen aus dem brennenden Gebäude zu retten. Das Hochhaus stürzte innerhalb von Sekunden ein.

Bei dem Einsturz des Hochhauses sind laut der Agentur 16 Feuerwehrleute ums Leben gekommen.