Ankara meldet neue Erfolge bei Al-Bab: Dutzende IS-Kämpfer getötet

„Im Hinblick auf die jüngste Information aus der Region kann man sagen, dass sich der IS auf den Rückzug aus al-Bab vorbereitet. Das ist das Ergebnis der Militäroperation der türkischen Streitkräfte“, so die Quellen der Zeitung. Ihnen zufolge hat die Terrormiliz ihre Führungszentralen bereits in die südlich von al-Bab liegende Stadt Tedef verlegt.

Die Armee der Türkei hatte am 24. August ihre Operation „Schutzschild Euphrat“ gegen den IS gestartet und unter Beteiligung von Kräften der syrischen Opposition die grenznahe Stadt Dscharabulus im Norden Syriens befreit. Mittlerweile unternimmt sie Angriffe zur Befreiung der von den Terroristen kontrollierten nordsyrischen Stadt Al-Bab. Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht es um die „Säuberung“ eines insgesamt 5.000 Quadratkilometer großen Territoriums, um dort eine Sicherheitszone für die Flüchtlingsrückkehr einzurichten.

Damaskus verurteilte Ankaras Aktivitäten und stufte den Einmarsch türkischer Truppen in Syrien als Verletzung der Souveränität des Landes ein.