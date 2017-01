Lichtsäulen über Rostow am Don versetzen Menschen in Schrecken - FOTOs

​Für dieses ungewöhnliche Naturschauspiel kann es laut dem Vizevorsitzenden des Südlichen Wissenschaftszentrums der Russischen Akademie der Wissenschaften, Oleg Stepanjan, zwei Gründe geben. Zum einen könne es sich bei den Lichtsäulen einfach um eine so genannte optische Täuschung handeln. „Es gibt solche Lichterscheinungen, die wir als Säulen wahrnehmen. Dies hängt mit den atmosphärischen Prozessen zusammen“, sagte Stepanjan.

​Die zweite Ursache führt der Wissenschaftler auf die Lichtverschmutzung zurück. „Genau die Kombination der lotrechten Beleuchtung der Stadt mit dem so genannten Frostnebel in der Luft haben aus meiner Sicht die Menschen in Rostow gesehen. Die Wolken erzeugten in dem Fall einen Reflexionseffekt“, so Stepanjan weiter.

Dem Wissenschaftler zufolge kam es in der Nacht auf Samstag in Rostow am Don zu solchen optischen Illusionen wegen eines Temperatursturzes, der eigentlich eher für Sibirien typisch sei.