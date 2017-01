„Die US-Medien – tatsächlich alle westlichen Print- und TV-Medien – sind nichts als eine Propagandamaschine gegen die regierende Elite. Die ‚Presstituierten‘ sind frei von Integrität, moralischem Gewissen und Respekt vor der Wahrheit“, schreibt Roberts.

Die US-Medien sollten seiner Ansicht nach auf deren Mittäterschaft bei den enormen Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht werden. Die Presse erstelle ein Bild, nach dem sich die Welt auf einen Krieg vorbereite. Dabei sei es „paradox, dass die Demokraten und das linksliberal-fortschrittliche Lager eine Anti-Krieg-Bewegung mobilisieren, um sich Trumps Anti-Krieg-Politik zu widersetzen“.

​Außerdem hätten sich die Medien selbst diskreditiert, indem sie die Rolle der politischen Opposition eingenommen hätten. „Indem sie sich weigern, ihre Lügen – euphemistisch Fake-News genannt – einzugestehen und sich für sie zu entschuldigen, haben die westlichen Medien die Menschheit im Stich gelassen“, betont Roberts.

© Sputnik/ Igor Mikhalev Weißes Haus will Medien für Fake-Berichte bestrafen

US-Präsident Donald Trump sollte daher, ist der Publizist überzeugt , die sechs größten Medienunternehmen in den USA, die etwa 90 Prozent der US-Medien besitzen, in Hunderte Teile aufteilen und diese an separate, unabhängige Besitzer verkaufen, die keine Verbindung mit der Regierung aufweisen. „Dann hätte Amerika wieder Medien, die die Regierung mit der Wahrheit zügeln anstatt mit Lügen, um für oder gegen die Regierung einzutreten.“

Wie zuvor berichtet worden war, hatte Donald Trumps enger Berater Stephen Bannon die US-Medien als „Opposition“ der amtierenden US-Regierung bezeichnet. „Die Medien sollten sich schämen, demütig sein und ihren Mund halten und mal eine Weile zuhören“, sagte er am Mittwoch in einem Interview mit der US-Zeitung „The New York Times“.

Paul Craig Roberts ist Ökonom und Publizist. Unter US-Staatschef Ronald Reagan agierte Roberts als stellvertretender US-Finanzminister (1981-1982).