„Kugel verfehlte knapp meinen Kopf“ - Augenzeuge vom Terroranschlag in Quebec

„Es schien mir, als hätten sie einen Quebecer Akzent gehabt. Sie eröffneten das Feuer und als sie schossen, schrien sie,Allahu akbar!ʻ“, sagte ein Augenzeuge, der jedoch namentlich nicht genannt werden wollte, gegenüber dem französischsprachigen Radio Canada von CBC.

Die Kugeln hätten Betende getroffen, erzählte er weiter, betende Menschen hätten ihre Leben verloren.

„Eine Kugel verfehlte nur knapp meinen Kopf.“

In der Moschee im Viertel Sainte-Foy seien demnach auch Kinder zum Abendgebet gewesen, unter anderem ein dreijähriges Kind zusammen mit seinem Vater. Der Angriff soll sich etwa um 20.00 Uhr (Ortszeit) ereignet haben.

