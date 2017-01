Terroranschlag in Quebec: Neue Details zu mutmaßlichen Attentätern

Die mutmaßlichen Terroristen waren demnach Studenten. Einer der Festgenommenen soll angeblich marokkanischer Herkunft sein. Es sei jedoch nicht klar, ob er in Kanada geboren oder eingewandert sei.

Einer der Todesschützen sei zunächst mit dem Auto geflüchtet, habe sich dann aber selbst der Polizei gestellt. Details zu der Festnahme des zweiten Täters werden bislang nicht präzisiert. Er soll angeblich vor der Moschee verhaftet worden sein.

Bei den Terrorverdächtigen sollen Waffen, darunter auch ein Maschinengewehr AK-47, beschlagnahmt worden sein.

Bei einem Anschlag auf eine Moschee in Quebec am Sonntagabend waren sechs Personen getötet und weitere acht verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Angriffes sollen sich 40 Menschen zum Abendgebet in der Moschee befunden haben. Medienberichten zufolge wurden bereits zwei Verdächtige festgenommen, einer könnte noch auf der Flucht sein.