„Grausam und zynisch“: Putin kondoliert Kanadas Premier zum Anschlag auf Moschee

„Nehmen Sie mein tiefempfundenes Beileid im Zusammenhang mit der Tragödie in Quebec entgegen. Die Ermordung von Menschen, die sich in der Moschee zum Gebet versammelt hatten, erschüttert durch Grausamkeit und Zynismus“, heißt es in dem Telegramm.

Putin übermittelt den Familien der Opfer sein aufrichtiges Beileid und seine mitfühlende Anteilnahme und wünscht allen Betroffenen baldige Genesung.

Mutmaßliche Terroristen hatten am Sonntag während des Abendgebets eine Moschee in Quebec gestürmt und auf die Gläubigen geschossen. Sechs Menschen wurden dabei getötet, acht weitere verletzt.

Trudeau nannte das Geschehen einen „sinnlosen Gewaltakt“ und eine „Terrorattacke gegen Muslime“.